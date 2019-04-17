بالفيديو.. روجيه لومير: بطولة كأس زايد للأندية مثل البطولة الإفريقية بالنسبة لنا

ماجد محمد(صدى):

قال روجيه لومير مدرب فريق النجم الساحلي التونسي ، مباراة هامة تنتظر فريقي أمام فريق غير سهل وأهمية بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالنسبة لنا مثل الدوري المحلي والبطولة الإفريقية ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قبل نهائي كأس زايد للأندية الأبطال .

وتابع لومير ، نحن فريق جاهز وكبير وتواجدنا بالنهائي لم يكُن صدفة .

ومن جانبه قال عمار الجمل لاعب النجم الساحلي التونسي ، سعداء بأن نكون طرفاً في العرس الكروي الكبير يوم الخميس ونسعى أن تكون البطولة من نصيبنا ، خاصة إنها غائبة عن خزانة النادي .

وأضاف ، نعرف خصمنا جيداً ونتميز عنه باللعب الجماعي ونسعى للعودة إلى تونس بالكأس .