بالصور.. رؤية ” جينسيس ” لسياراتها الكهربائية الفاخرة الصغيرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أزاحت العلامة التجارية الفاخرة ” جينسيس ” التابعة لـ ” هيونداي ” الستار عن رؤيتها لسيارة كهربائية فاخرة صغيرة ” ذا مينت ” مساء أمس في نيويورك، وهي سيارة اختبارية صغيرة ذات بابين تضم مقعدين فقط.

وبدلاً من الفتحة التقليدية، فيسمح بابان يفتحان بشكل رأسي بالوصول إلى منطقة الحمولة، وعلى الرغم من أبعادها، فإنه لا يُقصد بـ “ذا مينت” أن تكون سيارة رياضية.

ومن جانبه، أوضح المدير العالمي لـ ” جينسيس ” : ” ذا مينت ليست مجرد تصميم ممتع، إذ تدرس العلامة التجارية بجدية إنتاج مركبة كهذه في حال موافقة الشركة الأم “هيونداي موتور جروب”، وربما تدخل الإنتاج في حوالي 2022”.