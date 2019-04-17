” الشلهوب ” : سنخوض المباراة أمام النجم الساحلي لتحقيق النصر

نواف السالم(صدى):

قال قائد فريق الهلال محمد الشلهوب ، أن فريقه سيخوض مباراة النجم الساحلي التونسي؛ من أجل تحقيق الانتصار والظفر بلقب كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف ” الشلهوب ” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ” نتطلع بأن يكون نهائي عربي يعكس صورة بطولة تحمل اسم غالي على القلوب الشيخ زايد، وبإذن الله ننتصر ونحصل على الكأس لإكمال الموسم ” .

وتابع حديثه: ” فترة الاسترجاع بعد مباراة الأهلي كانت قليلة جدًا، لكن الجهاز الفني قادر على التعامل معها بشكل جيد، غدًا لا مجال للأعذار.. سنخوض نهائي كبير ويجب أن جاهزين لخوض المباراة بكامل الاستعداد ” .

يُذكر أن الهلال سيواجه نظيره النجم الساحلي غدًا الخميس على ملعب هزاع بن زايد، في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.