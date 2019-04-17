” الربيعة ” : 8 حالات بتر للقدم يوميا بسبب السكري

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير الصحة توفيق الربيعة، أن السكري يتسبب بثماني حالات بتر للقدم يومياً، وأن 40% ممن ثبت عدم مطابقتهم للزواج تجاهلوا نتيجة الفحص فقضوا جلّ وقتهم في العيادات متألمين من وجع أطفالهم.

كما أعلن ” الربيعة ” أن 14 سنة من متوسط عمر الفرد يتم فقدانها بسبب الأخطار الصحية مثل ” التدخين والسمنة والنظام الغذائي غير الصحي وتلوث الهواء وحوادث السير وقلة النشاط البدني ” .

حيث أوضح في كلمة ألقاها في الحفل الختامي لجائزة وعي، أن وزارة الصحة تسعى لأن تتحول إلى جهة معززة للصحة بدلاً من تقديم خدماتها للمرضى، وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع.