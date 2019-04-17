رسالة قديمة للملك سعود من رئيس جمعية أمريكية ورده عليها

نايف السالم(صدى):

أثارت رسالة قديمة نشرتها مكتبة الملك سعود ومركز الدراسات والأبحاث والنشر، وردت للملك سعود في عام 1377هـ من رئيس جمعية منع المسكرات في أمريكا وجواب الملك عليها ، إعجاب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضحت المكتبة عبر حساب “الملك سعود” على “تويتر” أن الرسالة بعثها رئيس الجمعية المستر بول كينوي؛ إثر عودة أحد أعضاء الجمعية من زيارة للمملكة.

وكتب رئيس الجمعية في رسالته للملك سعود: ” إنني شعرت بالسعادة العظيمة عندما علمت عن موقفكم ضد الخمور والمخدرات في البلاد السعودية العظيمة ومنعكم لها منعاً باتاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وأن من يستعملها يتعرض للعقاب الشديد. أشكركم على ذلك وأتمنى لو أن كل الدول الإسلامية تتبع خطواتكم… ونسأل الله أن يساعدنا هنا في أمريكا لعمل كل ما نقدر عليه لنقضي على هذه الآفات في بلادنا، فإن الخمور في سنة واحدة قد قضت على حياة أكثر من 68 ألف شخص في أمريكا”.

وكان جواب الملك سعود – رحمه الله – على الرسالة: ” أشكركم على كتابكم الخاص بمنعنا المسكرات والمخدرات السامة في بلادنا، وإن ذلك هو من فضائل مبادئنا الدينية التي حرّمتها علينا تحريما قاطعاً، فأنقذتنا من فتكاتها الصحية وويلاتها الاجتماعية، وإنا لنرجو أن تتبع جميع البلاد الإسلامية والعربية هذه المبادئ، كما نرجو أن يعمّ هذا المنع جميع أنحاء العالم ” .