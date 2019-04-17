رسالة قديمة للملك سعود من رئيس جمعية أمريكية ورده عليها
أثارت رسالة قديمة نشرتها مكتبة الملك سعود ومركز الدراسات والأبحاث والنشر، وردت للملك سعود في عام 1377هـ من رئيس جمعية منع المسكرات في أمريكا وجواب الملك عليها ، إعجاب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وأوضحت المكتبة عبر حساب “الملك سعود” على “تويتر” أن الرسالة بعثها رئيس الجمعية المستر بول كينوي؛ إثر عودة أحد أعضاء الجمعية من زيارة للمملكة.
وكتب رئيس الجمعية في رسالته للملك سعود: ” إنني شعرت بالسعادة العظيمة عندما علمت عن موقفكم ضد الخمور والمخدرات في البلاد السعودية العظيمة ومنعكم لها منعاً باتاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وأن من يستعملها يتعرض للعقاب الشديد. أشكركم على ذلك وأتمنى لو أن كل الدول الإسلامية تتبع خطواتكم… ونسأل الله أن يساعدنا هنا في أمريكا لعمل كل ما نقدر عليه لنقضي على هذه الآفات في بلادنا، فإن الخمور في سنة واحدة قد قضت على حياة أكثر من 68 ألف شخص في أمريكا”.
وكان جواب الملك سعود – رحمه الله – على الرسالة: ” أشكركم على كتابكم الخاص بمنعنا المسكرات والمخدرات السامة في بلادنا، وإن ذلك هو من فضائل مبادئنا الدينية التي حرّمتها علينا تحريما قاطعاً، فأنقذتنا من فتكاتها الصحية وويلاتها الاجتماعية، وإنا لنرجو أن تتبع جميع البلاد الإسلامية والعربية هذه المبادئ، كما نرجو أن يعمّ هذا المنع جميع أنحاء العالم ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72231 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الحمد لله علة نعمة الإسلام ،،،
,, الذي دلنا على كل خير وامرنا وحثنا عليه ، وأرانا الشر وما يدل عليه ونهانا عنه وحذرنا منه ومايقرب إليه ,,
,, رحم الله الملك سعود ووالده واخوته الملوك الكرام ، ونسأله سبحانه ان يطيل بعمر ملكنا خادم الحرمين الشريفين ويأخذ بناصيته الى البر والخير والتقوى ، ويحمي بلادنا من كيد الكائدين ويكفينا شر الحاسدين الفاسدين،آمين ,,