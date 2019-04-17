” مكافحة المخدرات ” تعلن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية لعام 1440هـ .

وأوضحت أن الرتب المطلوبة هي : “وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي” رجال، ورتبة “جندي” نساء ، وذلك للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة .

وأبانت المديرية ان الشروط المطلوبة هي :

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة مواطناً الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم / المتقدمة حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية .

3- أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول اثناء التقديم.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد عن 30عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

5- بالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل عمر المتقدمة عن 21عاماً، ولا يزيد عن 35عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب .

6- أن يجتاز المتقدم / المتقدمة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

7- ألا يقل طول المتقدم عن “168”سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

8- بالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل طول المتقدمة عن “160”سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

9- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية، ولا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

10- أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها وبحسب الشروط وستمنح له الرتبة بعد اجتياز الدورة التأهيلية كما هو موضح لكل وظيفة .

11- بالنسبة للعنصر النسائي لايقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأبانت المديرية أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 1440/08/16هـ الساعة 10 صباحا إلى الخميس 1440/08/20هـ الساعة 10 صباحاً ، وذلك عبر الرابط التالي :هنا