شركة الشايع تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية للتجارة باب التقديم على وظائف نسائية شاغرة للعمل بمحلاتها التجارية بمدينة الرياض .

واوضحت الشركة ان الوظائف المطلوبة بمسمى ” خبيرة تجميل ، ومستشارة تجميل ” ، شريطة ان تكون المتقدمة مواطنة او ابنة مواطنة .

كما طلبت الشركة الشروط التالية :

1-العمر من 24 إلى 36 سنة.

2- حسنة المظهر.

3-شهادة الثانوية العامة فما فوق.

4-إجادة اللغة الانجليزية.

5- شهادة تجميل أو خبرة عمل سابقة في نفس المجال.

وابانت الشركة توفر المزايا التالية :

1- راتب شهري يحدد بعد المقابلة.

2- زيادات على تحقيق المبيعات وعلاوات سنوية.

3- تأمين طبي يشمل العائلة للمتزوجة.

4- بطاقة خصم على كل الماركات التابعة للشركة.

5- تدريب وتطوير مستمر.

وقالت ان التقديم بدءً من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/04/17م. ، وذلك عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]