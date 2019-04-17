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شركة الشايع تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بالرياض

شركة الشايع تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية للتجارة باب التقديم على وظائف نسائية شاغرة للعمل بمحلاتها التجارية بمدينة الرياض .

واوضحت الشركة ان الوظائف المطلوبة بمسمى ” خبيرة تجميل ، ومستشارة تجميل ” ، شريطة ان تكون المتقدمة مواطنة او ابنة مواطنة .

كما طلبت الشركة الشروط التالية :

1-العمر من 24 إلى 36 سنة.
2- حسنة المظهر.
3-شهادة الثانوية العامة فما فوق.
4-إجادة اللغة الانجليزية.
5- شهادة تجميل أو خبرة عمل سابقة في نفس المجال.
وابانت الشركة توفر المزايا التالية :

1- راتب شهري يحدد بعد المقابلة.
2- زيادات على تحقيق المبيعات وعلاوات سنوية.
3- تأمين طبي يشمل العائلة للمتزوجة.
4- بطاقة خصم على كل الماركات التابعة للشركة.
5- تدريب وتطوير مستمر.

وقالت ان التقديم بدءً من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/04/17م. ، وذلك عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :
[email protected]


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