خبير تصفيف ينصح بعدم غسل الشعر بالشامبو والبلسم 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح جوليان فاريل، الخبير في تصفيف الشعر، أنه لا توجد قاعدة محددة لعدد مرات غسل الشعر، ناصحا بعدم استخدام الشامبو والبلسم بشكل يومي.

ولفت: “ إذا كنت تستخدم الشامبو كل يوم، فسوف تجرد فروة الرأس من جميع زيوتها الطبيعية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقصف الشعر وتحويله إلى جاف وهش ”.

وحث فاريل على غسل الشعر مرة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، وذلك للحفاظ على الدهون الطبيعية التي تمد الشعر بالنضارة وتجعله حيويا ولامعا لفترات أطول.

وأبان أنه إذا أصيب شعر المرأة بأضرار بالغة بسبب كثرة التصفيف، لا سيما باستخدام مجفف الشعر، فستكون بحاجة إلى العناية به على نحو خاص، لكن عليها في هذه الحالة أن تستخدم الشامبو مرة واحدة أسبوعيا، أو مرتين على الأكثر، وينطق الأمر نفسه على الشعر الجاف.

وتابع: ” لا يزال بإمكانك ترطيب شعرك، دون غسله بالشامبو، بانتظام وبشكل يومي إن أحببت ” ، مردفا: ” إذا كنت تمارس التمارين الرياضية وتشعر بالقلق من أن تفوح من شعرك رائحة العرق، فيمكنك شطفه بالماء الجاري فقط، دون استخدام الشامبو، لكي يبقى نظيفا “.

ونصح فاريل باستخدام الشامبو المصمم لنوع شعرك، سواء كان مرطبا للشعر الجاف، أو المخصص لإصلاح الشعر التالف أو اللطيف الخاص بالشعر الملون.