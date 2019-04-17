” العميد ” على متن طائرة خاصة إلى أوزبكستان

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد انها تبحث توفير طائرة خاصة لنقل الفريق الأول إلى طشقند للقاء لوكوموتيف الإثنين المقبل ، لعدم إجهاد اللاعبين بالتنقل بين اكثر من دولة ، وعودتهم في اسرع وقت للقاء النصر المرتقب في 27 ابريل الجاري على ملعب الجوهرة .

وكان فريق ” العميد ” قد ادى تدريباته امس استعداداً للقاء الإتفاق غداً الخميس ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وشارك في التدريبات ” رودريقز ” بعد عوته من الإصابة استعداداً لمبارة الغد ، بينما لا زال ” منصور الحربي ” يخضع للعلاج إثر اصابته في لقاء لوكوموتيف السابق .