عن طريق الصدفة.. فنان عربي يشتري سيارة ” ميسي “

القاهرة(صدى):

تمكن الفنان المصري محمد علي من شراء سيارة نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، وذلك من قبيل ” الصدفة ” .

وعن التفاصيل، أوضح ” علي ” عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” أنه كان يعتزم شراء سيارة ” فيراري ” بدلا من سيارته الحالية ” البورش” وذهب بالفعل لمعرض سيارات فشاهد سيارة “ فيراري ” أعجبته.

وأشار إلى أنه طلب من صاحب المعرض بيع سيارته البورش وشراء هذه السيارة بدلآ منها، فأخبره الأخير أنها سيارة نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، وهو أحد عملائه وطلب منه بيعها له.

كما جعل صاحب المعرض أن يقوم بتزويد السيارة ببعض ببعض العلامات المميزة والخاصة بالطابع الفرعوني، حتى يعلم الجميع أن سيارة ميسي اشتراها ” فرعون ” مصري.

يُذكر أن محمد علي يمتلك مجموعة شركات كبيرة ثم اتجه للفن، وكانت أول أعماله الفنية فيلم “ القشاش ” مع الفنان محمد فراج وحورية فرغلي، ثم شارك في مسلسل “ السيدة الأولى ” ، والجزء الثاني من مسلسل “ شارع عبدالعزيز ” .