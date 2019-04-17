جمعية مودة الخيرية تعلن عن وظيفة نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، عن توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل في مكتب مودة للمساندة الحقوقية بمحكمة الأحوال الشخصية بمدينة الدمام التابع للجمعية، بمسمى ” باحثة قانونية”.

واشترطت الجمعية، شهادة جامعية في مجال (القانون، الحقوق، الأنظمة)، قدرة على العمل في الفريق، قدرة على العمل تحت الضغط وحل المشكلات، مهارات تنظيمية وتواصل قوية، مهارات استخدام الحاسب الآلي، اجتياز المقابلة الشخصية، أن يكون سكن المتقدمة في الدمام.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/23م؛ حيث ترسل السيرة الذاتية وصورة من المؤهل العلمي إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]