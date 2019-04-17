واتساب يكشف عن ميزة جديدة تمنع الآخرين من أخذ ” سكرين شوت “

وكالات(صدى):

تعتزم شركة فيس بوك المالكة لتطبيق واتس أب إصدار نسخة تجريبية تحمل عددا من المميزات الجديدة والتي ستأتي على رأسها ميزة تمنع الآخرين من أخذ لقطة شاشة “سكرين شوت” للمحادثات مع المستخدم.

وتهدف الميزة التي الجاري تجربتها، لحماية خصوصية المستخدمين، كخيار يساعد واتس اب على معالجة المشكلات المتعلقة بالحرب الإلكترونية ونشر المعلومات الخاطئة، مع ملاحظة أن ميزة حظر لقطة الشاشة لنتعمل إلا عندما تصل ميزة مصادقة بصمات الأصابع لمستخدمى أندرويد.

وسيوفر التحديث الجديد واجهة جديدة لـ Doodle UI وهى شاشة تعديل الصور والتي تتيح للمستخدمين إضافة ملصقات ورسومات إبداعية ورموز تعبيرية إلى الصورة قبل إرسالها.