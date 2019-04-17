بالفيديو والصور.. مركبة Mini الرياضية تخطف أنظار عشاق السيارات حولها

لندن (صدى):

نشرت بعض المواقع المهتمة بشؤون السيارات صورا ومعلومات تتعلق بمركبة ” JCW GP ” ، التي ستصبح أقوى سيارة رياضية صغيرة تطلقها شركة ” Mini ” الشهيرة.

وتعتبر هذه السيارة بهيكل رياضي يحمل روح مركبات ” mini cooper ” ، مزود بفتحات هوائية كبيرة في مقدمته وعلى جانبيه، وجناح هوائي مزدوج من الخلف، ستساعد جميعها على زيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

وبحسب ماورد فإن هذه السيارة ستزود هذه المركبة بمصابيح أمامية وخلفية مميزة تعمل بتقنيات LED، وعجلات رياضية بمقاس 15 إنشا، وقمرة تتسع لـ 5 ركاب، فيها مقاعد رياضية أيضا.

ويضمن أداء السيارة القوي نظاما دفع أمامي ورباعي، ومحرك توربيني بسعة لترين، وعزم 300 حصان، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 290 كلم/ساعة.