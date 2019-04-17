آسيا تسحب قرعة الدور الأول للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

نواف السالم(صدى):

سحب مسؤلوا الإتحاد الآسيوي قرعة الدور الأول للتصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بمشاركة أقل 12 منتخبا في التصنيف ، اليوم الأربعاء ، وذلك على الرغم من عدم إعلان الفيفا بعد عن عدد الدول المشاركة في النهائيات .

ومن المقرر ان تلعب جزيرة جوام بالمحيط الهادي، والتي حققت عدة مفاجآت في بداية تصفيات كأس العالم 2018، مع بوتان بينما تلتقي باكستان مع كمبوديا .

كما ستلعب ماليزيا مع تيمور الشرقية ، فيما تلعب لاوس مع بنجلادش ومكاو مع سريلانكا وسلطنة بروناي مع منغوليا .

وستقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب يومي 6 و11 يونيو ، على أن تتأهل المنتخبات الفائزة للظهور في سحب القرعة الرئيسية لكأس العالم في يوليو المقبل .

في سياق متصل يواصل جياني إنفانتينو رئيس الفيفا محاولات التوسع في المنتخبات المشاركة بواقع 48 منتخبا بدلا من 32 ، على ان يتخذ القرار النهائي في الجمعية العمومية في باريس بالخامس من يونيو بخصوص عدد الدول المشاركة وشكل المسابقة .

وكان المتابعون قد توقعوا سحب تنظيم كأس العالم من قطر نتيجة عدم استيعابها لعدد المنتخبات المشاركة فضلاً عن رفض الكويت وعمان مشاركتها وهو ما يضعها في مأزق بسبب علاقتها السيئة مع جيرانها الآخرين بالمنطقة العربية.