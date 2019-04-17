بالصور.. فضيحة مدوية تضرب عائلة الأسد والسبب ابنة شقيق النظام

دمشق(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا، صورة لمنشور من صفحة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، تظهر خلالها ابنته شام وهي تتوج بالمركز الأول والثاني في بطولة الفرق السورية للفروسية منذ ثلاثة أيام.

واعتبر رواد السوشيال ميديا ما حصل بالفضيحة الجديدة التي تضرب عائلة الأسد، وعلقوا قائلين، “ العائلة التي قتلت آلاف السورين، ليس غريب عليها أن تفوز ابنتها بالمركزين الأول والثاني، ولو شاركت بحصان ثالث لفازت أيضا بالمركز الثالث.

وظهر في الصور المتداولة ابنة شقيق النظام تقف على منصتي المركز الأول والثاني وكُتب شرح على الصورة: ” حققت الفارسة شام الأسد اليوم المركزين الأول والثاني ضمن بطولة الفرق في سورية ”.

وعرضت الصورة مرفقة بالشرح تساؤلات مئات المعلقين عن الكيفية التي يمكن أن يحقق فارس مركزين في سباق واحد؟ قبل أن تعود صفحة “ ماهر الأسد ” لتوضح بأنه في مسابقات قفز الحواجز التي تجري على مدى أيام عدة “يحق للفارس الاشتراك بجوادين لكل فئة ” جواد “ مسمى ” يؤهله للنهائيات وجواد “ غير مسمى ” ويمكن أن يفوز بالاثنين بمراكز في المنافسات.

أبنن المنشور على الصفحة بأنه “ إذا حاز الفارس على المركز الثاني بجواده الآخر ( الغير مسمى) فإنه عندها يكون قد حاز على مركزين بنفس البطولة، مركز أول بجواده المسمى ومركز ثاني بجواده الآخر،. لافتا إلى أن الأمر ذاته حصل مع “ باسل الأسد ”.