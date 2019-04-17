فيديو عفوي بين الملك سلمان والرئيس الإندونيسي بالرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لقطات ودودة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، خلال زيارته إلى الرياض قبل يومين.

وأوضح الملك سلمان، خلال الفيديو العفوي: ” إن شاء الله أزور إندونيسيا وأشوف إخواني وأبنائي وبناتي.. إندونيسيا بلدنا، ومكة والمدينة بلد كل المسلمين”؛ فيما حرص الرئيس الإندونيسي على تسجيل كلمة الملك التي يوجهها إلى الشعب الإندونيسي والمسلمين ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” بعد الزيارة.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الأحد الماضي، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تركزت على الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية؛ حيث استعرضا المباحثات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.