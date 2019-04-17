غياب ” أمرابط ” عن مباراة النصر القادمة ضد الفتح
أكد مصدر مقرب من الجهاز الطبي لنادي النصر أن اللاعب المغربي، نور الدين أمرابط، سيواصل غيابه عن تشكيلة نادي النصر في مباراة المقبلة من الدوري أمام نادي الفتح.
وأوضح المصدر أن أمرابط اشتكى من تجدد الآلام في موضع الإصابة التي أبعدته عن المباريات الماضية لنادي النصر، وتحوم الشكوك حول موعد عودته إلى الملاعب
وأشار مصدر طبي أن إلي اللاعب المغربي سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته وعدم تفاقم الإصابة العضلية التي عانى منها منذ أسابيع، حيث يحتاج إلى الراحة لمدة أطول قبل العودة للعب، لكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يُصرّ على تجهيزه في أقرب وقت نظراً لحاجته إلى خدماته من أجل المنافسة على لقب الدوري.
وأبان عضو الجهاز الطبي أنه من المتوقع عودة أمرابط إلى تشكيلة النصر في مواجهة الاتحاد، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي من المقرر إجراؤها يوم السبت 27 أبريل.
ومن ناحية أخرى، واصل أمرابط التدريبات العلاجية في صالة الحديد بنادي النصر بينما واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية إستعدادا لمباراة الفتح التي ستقام مساء الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز
سنفور[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 42 دقيقة
غياب ” أمرابط ” عن مباراة النصر القادمة ضد الفتح و مبارة الاتحاد في كاس الملك سوف يسبب مشكلة كبيرة لمدرب النصر
الازرق المستحيل[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 38 دقيقة
ياخسارة الهياط الي صار في الصدارة المؤقتة
ابو خالد[ عدد التعليقات: 881 ] نشر منذ 30 دقيقة
سبحان بين عشية وضحها الهلال كان متصدر وفجائه انقلبت الطاولة وتصدر النصر الدوري وفي عز صحوة النمور وتشافيها من مرضها المزمن كشرت عن انيابها ومخالبها وافترست فرسان نجد في محيط الرعب الاصفر لينقذ نفسه من الهبوط ليعود الصداره مجدد للزعيم واخاف ان العالمي يفقد الدوري والكاس لان مبارة الكاس في محيط الرعب الاتحادي الجوهرة ونمور اسيا منتفضين ومنتشين يردون التتويج بالكاس الغالية اتوقع ان نهائي الكاس بين زعيم اسيا ونمور اسيا