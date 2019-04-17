بالصور.. ضبط مئات العبوات من الخمور والقات بعسير

أبها(صدى):

ضبطت شرطة عسير الكثير من المخالفين ومئات العبوات من الخمور المصنعة محليآ والمستوردة والقات بمركز الواديين؛ وذلك ضمن جهود الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف ” .

وعن التفاصيل، كشفت الحملة التي انطلقت صباح أمس الأول، عن العديد من مصانع الخمور الكبيرة وجرى إتلاف مئات العبوات من العرق المسكر، وحرق تلك المصانع إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الخمور المستوردة والقات.

وفي ذات السياق، أعرب اللواء ” القرزعي ” عن عظيم شكره لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذي يقف وراء كل إنجاز، ولجميع المشاركين في الحملة الذين بذلوا جهودًا جبارة، أسفرت عن إنجازات أمنية كبيرة.

يذكر أن الحملة انطلقت صباح أمس الأول، وسجلت واحدة من أقوى الحملات التي شهدتها المنطقة؛ حيث شملت أغلب أرجاء المنطقة سهولاً وجبالاً وأودية، والمنازل المهجورة التي يتخذ منها المجهولون مقرًّا لممارسة أعمالهم المخالفة.