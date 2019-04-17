تعليم مكة يحقق في واقعة صفع طالبة بسبب صداقتها مع ” ابنة المديرة “

نايف السالم(صدى):

تحقق إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة في شكوى مواطن رفعها ضد مديرة مدرسة متوسطة للبنات في بحرة ، يتهمها فيها بالإعتداء بالضرب والألفاظ البذيئة على نجلته وزميلة لها بسبب صداقتهما مع ” ابنة المديرة ” .

وتفصيلاً ، فقد اكد ولي امر الطالبة ” احمد الزهرني ” ، ان ابنته رفضت الذهاب للمدرسة وانطوت على نفسها وعندما سألها عن السبب كشفت عنه بإلحاح ، موضحة ان المديرة ضربتها على يدها وصفعتها على وجهها امام زميلاتها في فناء المدرسة كما ضربت زميلة اخرى لأنهما كانتا برفقة ابنة المديرة عند شراء ماء من المقصف ، ولم تضرب المديرة ابنتها ثم اصطحبتها بعيداً وهي تتلفظ بسباب لا يقال في المدارس .

وأضاف الأب ، انه اجرى تقرير طبي لإبنته التي تعرضت لإيذاء نفسي كبير ، واكد الطبيب وجود تغير في لون الجلد مائل إلى الزرقة بالجزء العلوي من الزراع الأيمن .

واضاف انه رفع شكوى للإشراف لكن دون استجابه مما اضطره لرفعها للإدارة التعليمية والتي شكلت لجنة للتحقيق لكن رفضت حتى الآن الإستماع للشهود .