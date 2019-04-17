سيدة تطلب الخلع لغيرتها على زوجها من زوجة شقيقه: عايزني أبقى زيها

القاهرة(صدى):

طلبت سيدة مصرية، الخلع من زوجها بسبب غيرتها عليه من زوجة شقيقه حيث قالت أن علاقتهما غير طبيعية وأنها تشك في سلوكهما منذ الخطوبة.

وقالت الزوجة في دعوى الخلع: ” من أيام الخطوبة مكنتش مرتحالها ودايمًا كانت بتتصل بيه كتير جدا وتطلب منه حاجات المفروض تطلبها من جوزها لكن هو كان بيستجيب ومكنتش بحب أدخل باعتبار إنها مرات أخوه وزي أخته لكن الوضع بعد الجواز اختلف وبقيت أشوفهم عن قرب أكتر ” .

وأضافت: ” كنا معزومين عندهم ولاقيتها طالعة بلبس مكشوف جدا وجوزي موجود وجوزها عادي وحضنت جوزي وباسته وهي بتسلم عليه وبتقولي ما تخلعي الحجاب وتقعدي براحتك قولتلها لأ مبخلعش قدام رجالة غريبة لأن جوزها قاعد ونزلت محروق دمي وقولتله هي معندهاش أي حياء كدا اتخانق معايا علشان أنا كدا بغلط فيها واتهمني إني بغير عليه بزيادة وبخنقه وإنها أكبر منه بكتير وبتتعامل على إنه أخوها الصغير ” .

وتابعت:” اتصالات في التليفون بحجة طلبات لعيالها ومرة رديت عليها بالليل قولتلها جوزي نايم قالتلي صحيه ولما كلمها قولتله كانت عايزة إيه قالي ولا حاجة دي أسرار عيلة ومرضاش يحكيلي ودايما ألاقيها لابسة قدامه مكشوف وبتتكلم بمياصة وهو بيبصلها بشكل غريب ويهزر معاها بزيادة قدام جوزها ويقولي أنتي معقدة وأنا عايزك تبقي فرفوشة زيها كدا وعادي ” .