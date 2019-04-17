وفد عراقي رفيع المستوى يزور المملكة

الرياض(صدى):

يزور وفد عراقي رفيع المستوى يضم أكثر من أكثر من 11 وزيرًا، و68 مسؤولًا حكوميًا، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص، المملكة في زيارة تستمر يومين.

وصرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن الزيارة ستبحث اتفاقيات جديدة، إضافة إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاقات الاقتصادية خلال الزيارة ستكون مكملة لتفاهمات المجلس التنسيقي بين البلدين، في ولاية رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي”، مؤكداً أن الحكومة أمام تحول كبير في العلاقات مع المملكة.