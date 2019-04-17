رالي دكار يحط رحاله في المملكة بداية من 2020

الرياض(صدى):

قالت اللجنة المنظمة لرالي دكار آموري الرياضية إن المملكة ستنظم رالي دكار على أراضيها 2020.

ويعتبر رالي دكار الدولي من أصعب وأشهر راليات العالم الصحراوية الطويلة، حيث ظل هذا الرالي حبيس القارة الافريقية طيلة 30 سنة، ثم آنتقل إلى أمريكا الجنوبية واستمر 10 سنوات، وسيكتب لرالي دكار فصلا جديدا في صحاري المملكة الغامضة والعميقة.

وأوضح المدير الجديد لرالي دكار الفرنسي دافيد: ” أنا ملهم وسعيد لأنه يتوجب علي رسم مسار هذه الجغرافيا الضخمة التي تفضي إلى زكثر من برنامج تسابقي “.

ومن جانبه، لفت صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى أن الهيئة مسؤولة عن الرياضة في المملكة، وبلدنا شغوف بالرياضة وهدفنا الاستراتيجي هو تغذية هذه الشهية كي نتمكن من التطور نحو رؤيتنا لعام 2030.