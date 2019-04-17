الشاي الأخضر يحمي بشرتك ويمنحها نضارة طبيعية

أميرة خالد(صدى):

يعد للشاي الأخضر العديد من الفوائد الجمالية على البشرة، فهو يمنحها نضارة طبيعية في غاية الجمال، حيث أن طريقة استعماله من خلال القيام بعمل شاي أخضر واتركيه ليبرد، ثم اذهبي على الحوض وضعي القليل منه على يديك ووزعيه على كامل وجهك، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

وهناك أيضًا بخار الشاي الأخضر: افرغي محتويات الشاي الأخضر في وعاء به ماء ساخن، ثم خذي منشفة وضعيها على رأسك، ثم قربي وجهك نحو الماء، وقومي بذلك لمدة 5 دقائق.

ويمكن إضافة الشاي الأخضر لغسول الوجه، وذلك للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، كما يمكن عمل غسول الشاي الأخضر: قومي بتسخين ماء ورد وأاضيفي إليه كيس شاي أخضر، ثم اتركيه قليلا ليبرد، ويمكنك وضعه في الثلاجة، لتستعمليه متى شئتي.