انتحار ” ستيني ” شنقا داخل منزله بمكة

مكة المكرمة(صدى):

قام مواطن يبلغ من العمر ستين بالإنتحار داخل منزله الواقع بحي جبل النور بمكة المكرمة فجر اليوم الأربعاء الموافق؛ وذلك بعد وضعه الحبل على عنقه الأمر الذي أدّى إلى وفاته على الفور.

وبالتطرق للتفاصيل، ورد بلاغ للمركز الوطني للعمليات الأمنية يفيد بانتحار شخص، وعند انتقال الفرق الأمنيه وجد الشخص المنتحر داخل غرفته.

فوفقآ لما أفاده أبنائه، وجدته الفرق الأمنية ملقى على ظهره والحبل ملتف في عنقه وقد فارق الحياة.

وبعد التأكد من البلاغ تم اتخاذ الإجراءات النظامية من طلب الادله الجنائيه، وفحص الحالة والتي سلمت بعدها القضية بالكامل إلى مركز شرطة المعابده بحكم قربه من موقع الحادثة .