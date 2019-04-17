الدوري الإيطالي.. 10 آلاف يورو غرامة على 6 لاعبين احتفلوا بالفوز بطريقة استفزازية

ماجد محمد(صدى):

أكدت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي ،أنها لن تتخذ أي إجراء ضد اثنين من لاعبي فريق ميلان احتفلا بالفوز على لاتسيو السبت الماضي، باستخدام قميص أحد لاعبي الفريق المنافس بطريقة استعراضية أمام الجماهير.

ورغم هذا تم تغريم 6 لاعبين من الفريقين من بينهم كيسي مبلغ 10 آلاف يورو لكل منهم، لدورهم في حدوث الشجار.

وكانت حالة من التوتر قد انتشرت بعد أن وقع شجار بين لاعبين من الفريقين عقب صفارة نهاية المباراة التي كانت مهمة في الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.