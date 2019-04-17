تطبيق إلكتروني يوفر فرص عمل للشباب السعودي

حسين العلي(صدى):

يعتبر التطبيق الذكي ” ازهلها ” من التطبيقات المخصصة للسيارات وتوصيل الطلبات ويقوم التطبيق على قاعدة الكترونية شاملة تعمل على توفير كل ما تحتاجه السيارة.

وقال مؤسس تطبيق ازهلها الاستاذ: أحمد سليمان المحيسني أن التطبيق يعمل على فكرة الربط بين الخدمة و العميل بشكل بسيط و غير معقد مبيناً أنه بإمكان المستخدم أو صاحب السيارة طلب الخدمة المطلوبة ، و الاستفادة منها لتصله إلى المنزل أو ذلك الموقع الجغرافي الذي يحدده بدون أي عناء أو بذل لمجهود.

وأضاف أنه يتوفر في هذا التطبيق الكثير من الخدمات الخاصة بالسيارات على اختلاف أنواعها ، و يستهدف التطبيق في الأصل العمل على توفير كلاً من الجهد أو العناء على صاحب السيارة .

وأوضح أنه يعمل في تطبيق ” ازهلها ” عشرات الآف من الشباب لافتاً إلى أن التطبيق يقدم مجموعة من المبادرات الاجتماعية لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة مجاناً وتقديم جميع الخدمات الطارئه مجاناً للحجاج في طرق المملكة.

وأفاد أنه من خلال التطبيق يمكن طلب اكثر من 40 خدمة تصلك في مكانك كما يتم عملية فحص السيارات بأجهزة متخصصة ، حسب نوعية سيارة العميل كما يقوم بتقديم خدمة السطحات و تعبئة الوقود واصلاح السيارة على الطريق بالإضافة إلى خدمة غسيل السيارة كما أنه يقوم بعملية إصلاح البطاريات ، و شحنها وغيرها من خدمات السيارات.

وأوضح أن التطبيق يقدم العديد من فرص العمل للشباب بالمملكة من خلال خدماته السريعة بالإضافة إلى توفيره للأسعار التنافسية الخاصة بالعديد من خدمات السيارات ، و ذلك يكون في حالة مقارنتها بأسعار السوق.

وأكد أن تطبيق ازهلها يعتبر الأول على مستوى العالم في تكامل الخدمات وتجمعها تحت سقف واحد.