وافد يتحرش بفتاة داخل المصعد ويعرض عليها مبلغ لعدم التبليغ عنه

خالد الظفيري(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية الكويتية، في القبض على وافد من جنسية عربية، على خلفية ملاحقته لفتاة وتعرضه لها داخل مصعد محاولاً الاعتداء عليها.

وكان العامل قد تبع الفتاة عقب دخولها إلى المصعد، محاولاً الاعتداء عليها بتصرفات غير لائقة.

وعرض المتهم دفع مبلغ 30 دينار لها تجنباً لرفع قضية ضده، لتسلم الفتاة المبلغ إلى والدها الذي قام بتقديم بلاغ إلى أحد المخافر، وتسجيل قضية هتك عرض بالإكراه بحق الجاني.

وتم توقيف المتهم بعد إقراره بالواقعة ،والتحفظ عليه لإحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات معه.