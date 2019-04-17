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صورة نادرة تجمع الملك فيصل وملك الأردن في المسجد الأقصى

صورة نادرة تجمع الملك فيصل وملك الأردن في المسجد الأقصى
نايف السالم(صدى):

وثقت صورة تاريخية، وجود الملك فيصل -رحمه الله- وملك الأردن الحسين بن طلال، في المسجد الأقصى قبل 53 عامًا.

وأظهرت الصورة التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز، لحظة مغادرة الملك فيصل والملك الحسين من المسجد الأقصى، بعد زيارته والصلاة فيه.

يذكر أن الصورة تعود إلى عام 1966م، قبل عام واحد من النكبة، حيث كانت القدس الشرقية تقع تحت حماية الأردن.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 72207 ] نشر منذ 46 دقيقة

رحمهما الله وغفر لنا ولولدينا ولهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 17 دقيقة

رحمهم الله

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