اغتصبها في عرض البحر فنجا من العقوبة!

روما(صدى):

في واقعة غير منصفة، خرج شاب إيطالي الجنسية حرًا طليقًا، من محكمة فالانسيا، رغم اغتصابه لفتاة شابة في عرض البحر.

وأصدرت المحكمة حكما بعدم اختصاصها بالنظر في جريمة الاغتصاب التي ارتكبها، لأن المتهم والضحية ومكان ارتكاب الجريمة من بلدان متعددة.

وكان المتهم 18 عاما، قد اغتصب فتاة انجليزية تبلغ 17 عاما، على متن سفينة الرحلات “ MSC Divina “ المسجلة في بنما، بعدما أرغمها على دخول مقصورته خلال رحلة في عرض البحر الأبيض المتوسط.

والقي القبض على المتهم فور وصوله إلى الأراضي الإسبانية، وتم تقديمه في حالة اعتقال أمام القضاء.

لكن المحكمة اتخذت قرارها، بناء على تعديل أدخل على القانون سنة 2009، مضمونه :” لا يمكن متابعة الجرائم الدولية إلا إذا كانت الضحية أو المتهم يعيش في اسبانيا ” .