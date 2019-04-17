والد طفل تبوك يطالب بالتحقيق في الخطأ الطبي الذي أودى بحياة ابنه

محمود البلوي(صدى):

على خلفية وفاة الطفل الذي فقد يده اليسرى إثر خطأ طبي بمدينة تبوك، طالب والد الطفل بفتح تحقيق في الوقعة.

وكان الأب قد أوضح أنه تم إجراء قسطرة وريدية للطفل وتُركت يده لمدة 6 أسابيع حتى سقطت من تلقاء نفسها.

وكان المختصون في المستشفى، قد اكتشفوا وجود ثقب في أمعاء الطفل واضطروا لنقل الدم عبر يده اليسرى، وتورّمت وتحوّلت إلى اللون الأزرق حتى اسودّت وسقطت من المرفق.

وأوضحت صحة تبوك أن حالة الطفل تعرضت لمضاعفات نتجت عنها غرغرينة جافة، وذلك بعد حدوث تجلط بالشريان العضدي باليد اليسرى.

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