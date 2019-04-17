مؤسس المخابرات القطرية: القيادة العامة في الدوحة كانت ” مقهى سوالف “

طلال الضوي(صدى):

أسقط اللواء محمود منصور ، الذي تم اختياره لتأسيس جهاز المخابرات العامة القطري عام 1988م ، القناع عن الوجه الحقيقي للقيادة العامة في الدوحة، كاشفًت عن أسرار وتفاصيل فترة عمله في جهاز المخابرات.

وأوضح منصور في تصريحات صحفية لـ ” اندبندنت عربية ” ،أنه اكتشف أن دائرة المخابرات العامة القطرية لم تكن إلا ” مقهى للسادة المديرين يقضون وقت الدوام في السوالف ” على حد قوله.

وعن فساد عراب الخراب، قال : ” سجّلت تحرياتنا فساد الشيخ حمد بن جاسم، كان يشغل آنذاك مدير مكتب وزير الشؤون البلدية، فضلاً عن عدم التزامه الأخلاقي والديني، وكانت وزارته تتولى بناء منازل القطريين، وكان بن جاسم يرفض إعطاء تصاريح البناء لشركات المقاولات والبناء إلا بعد تقديم رشاوى وعمولات وسمسرة ” .

وأضاف: ” كان مبلغ الرشوة 500 ريال قطري مقابل التصريح الواحد، كان أمراً مشيناً ومخزياً، وبالفعل رفعنا تقاريرنا إلى حمد بن خليفة بسلوكيات الشيخ حمد بن جاسم وتورطه في تلقي الرشاوى، لكن لم يحدث شيء ” .