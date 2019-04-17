حجب الحسابات الرسمية لـ ” خامنئي “

وكالات(صدى):

أغلقت شبكة الانستقرام للتواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، الحسابات الرسمية التابعة لمرشد ” الملالي ” علي خامنئي، من بينها العربية والفارسية والانجليزية.

وجاء ذلك ضمن حملة تقوم بها الشبكة ضد القادة العسكريين الإيرانيين خصوصاً ممن ينتمون للحرس الثوري.

وحجب الانستقرام الحسابات الرسمية لخامنئي بعد إعلان واشنطن، وضع الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي على لائحة الجماعات الإرهابية الأجنبية.

وأغلقت شركة الانستقرام، حسابات عديدة من بينها حساب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، وقائد ” فيلق القدس “ التابع للحرس قاسم سليماني، ومسؤول قسم ”الرصيد الإنساني“ في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية موسى كمالي، ومحمد باقر قاليباف القائد السابق للحرس الثوري والقيادي في التيار الاصولي المتشدد، وعزت الله ضرغامي الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.