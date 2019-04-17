أول تعليق من الأميرة ريما بنت بندر بعد أداءها القسم أمام خادم الحرمين

علي القحطاني(صدى):

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، أمس الثلاثاء، أنها ستعمل على تحقيق تطلعات المملكة بعد تعيينها سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الأميرة: ” تشرفت بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية. اسأل المولى عز وجل أن أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة وأن أوفق في تحقيق تطلعات القيادة ” .

وكان سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً، قد أدوا، أمس الثلاثاء، القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

وأدى القسم كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية النمسا، والسفير المعين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، والسفير المعين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

يذكر أنه تم تعيين الأميرة ريما في فبراير الماضي، سفيرة في واشنطن، خلفًا لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب سفيرة في تاريخ المملكة.