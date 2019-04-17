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بـ 2مليون دولار.. ديناصور للبيع على موقع ” إيباي “

بـ 2مليون دولار.. ديناصور للبيع على موقع ” إيباي “
واشنطن(صدى):

عرض رجل يدعى ألان ديتريتش، هيكل ” تيرانوصور ريكس ” صغير للبيع على موقع ” إيباي ” ، بقيمة 2,95 مليون دولار.

ويذكر أن “تيرانوصور” يعرف بـ ” الديناصور الطاغية ” ، أو ” ملك السحالي ” ، وهو جنس من الديناصورات الثيروپودية جوفاء الذيل.

وقالت مصادر إن ديتريتش ليس عالم أحياء، لكنه مهتم بعصور الديناصورات ويعد بمثابة ” صياد ” يبحث عن هياكلها في مختلف أنحاء العالم، بصورة مستقلة.

وتمكن ” صياد الديناصورات ” وشقيقه عام 2013، من العثور على هيكل التيرانوصور، الذي يرجع عمره لـ68 مليون سنة، في أرض خاصة في مونتانا بالولايات المتحدة.


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