بـ 2مليون دولار.. ديناصور للبيع على موقع ” إيباي “

واشنطن(صدى):

عرض رجل يدعى ألان ديتريتش، هيكل ” تيرانوصور ريكس ” صغير للبيع على موقع ” إيباي ” ، بقيمة 2,95 مليون دولار.

ويذكر أن “تيرانوصور” يعرف بـ ” الديناصور الطاغية ” ، أو ” ملك السحالي ” ، وهو جنس من الديناصورات الثيروپودية جوفاء الذيل.

وقالت مصادر إن ديتريتش ليس عالم أحياء، لكنه مهتم بعصور الديناصورات ويعد بمثابة ” صياد ” يبحث عن هياكلها في مختلف أنحاء العالم، بصورة مستقلة.

وتمكن ” صياد الديناصورات ” وشقيقه عام 2013، من العثور على هيكل التيرانوصور، الذي يرجع عمره لـ68 مليون سنة، في أرض خاصة في مونتانا بالولايات المتحدة.