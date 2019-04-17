أنغام تؤدي مناسك العمرة مع زوجها

أميرة خالد(صدى):

أدت الفنانة المصرية أنغام، مناسك العمرة برفقة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أثناء تواجدهما في المملكة.

وكانت أنغام تحيي حفلًا قبل يومين، فيما نشر زوجها صورة عبر ” استوري انستجرام ” معلقًا : ” الحمد لله، المسجد الحرام مكة المكرمة ” .

وحضر الحفل عدد كبير جدا من الجمهور، كما حضرته الجاليات العربية، وقدمت أنغام أغنيات ألبومها الاخير ” حالة خاصة جدا ” .

يُذكر أن زواج أنغام من أحمد إبراهيم سبب في حدوث عداء بينها وبين الفنانة أصالة، والتي اعتبرتها تسببت في خراب بيت منزل أحمد إبراهيم الذي كان متزوج من ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان ولديه منها ولدين.