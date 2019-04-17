الأرصاد تحذر من الأمطار على عسير لـ 4 ساعات

أبها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على منطقة عسير يشمل ” المضة، الحدبة، الحرجة، الصبيخة، الأمواه والأجزاء المجاورة ” .

وحذرت الهيئة، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وذلك بدءًا من منتصف الليل وحتى الرابعة فجرًا.

وكانت الهيئة قد حذرت من هطول الأمطار على الرياض حتى الثالثة فجرًا، وكذلك على القصيم حتى الثانية فجرًا، كما حذرت من الرياح والأتربة على حائل وذلك حتى السادسة صباح غد الأربعاء.