آل الشيخ يعلن استمرار البطولة العربية.. والنسخة الثانية باسم ملك المغرب

ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن تكون النسخه الثانية من البطولة العربية، تحمل مسمى ملك المغرب محمد السادس.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربيه تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وأضاف : تكرم علينا ملك المغرب بالموافقة .. ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية.