بالفيديو.. خريجة تروي قصة زميلة اختيرت عبر ” طاقات ” كعاملة نظافة
أكدت اثنتان من الخريجات القديمات، أن المعلمات البديلات اللائي تم تعيينهن جاءوا بـ ” الواسطة ” .
وتحدثت أمل الحارثي إحدى الخريجات، عن تأهيل اللغة الصينية للمعلمين الذين على رأس العمل، متسائلة ” العاطلات مادورهم؟ ” .
وأشارت خلال حديثها لبرنامج ” تم ” ، أن العاطلات يضطررن إلى الاستغناء على شهادتهن الجامعية والعمل بالشهادة الثانوية، مضيفة أنها تعرف زميلة تم اختياراها عبر نظام طاقات ” عاملة نظافة ” .
فيديو | أمل الحارثي تتحدث عن تأهيل اللغة الصينية للمعلمين الذين على رأس العمل، وتتساءل العاطلات مادورهم؟، وتروي قصة زميلة لها تم اختياراها عبر نظام طاقات "عاملة نظافة". #الخريجات_القديمات_في_تم pic.twitter.com/kkBRl9WQQX
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 16, 2019
القرشي[ عدد التعليقات: 2418 ] نشر منذ 14 دقيقة
الوطن في حاجة لبناء مدارس جديدة وتعيين معلمين ومعلمات في جميع مناطق ومحافظات المملكة
ولكن للأسف البنايات المستأجرة لا زالت وستظل موجودة طالما هناك فساد إداري ومالي .
ولكن استبشر خيرآ في الوزير الجديد الذي بدأ عمله بالشفافية وقول الحقائق ونأمل أن يتغير الحال
في القريب العاجل إن شاء الله .