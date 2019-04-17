بالفيديو.. خريجة تروي قصة زميلة اختيرت عبر ” طاقات ” كعاملة نظافة

علي القحطاني(صدى):

أكدت اثنتان من الخريجات القديمات، أن المعلمات البديلات اللائي تم تعيينهن جاءوا بـ ” الواسطة ” .

وتحدثت أمل الحارثي إحدى الخريجات، عن تأهيل اللغة الصينية للمعلمين الذين على رأس العمل، متسائلة ” العاطلات مادورهم؟ ” .

وأشارت خلال حديثها لبرنامج ” تم ” ، أن العاطلات يضطررن إلى الاستغناء على شهادتهن الجامعية والعمل بالشهادة الثانوية، مضيفة أنها تعرف زميلة تم اختياراها عبر نظام طاقات ” عاملة نظافة ” .