برشلونة وأياكس يتأهلان إلى نصف نهائي دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

تأهل كل من ناديي برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزهما على مانشستر يونايتد ويوفنتوس على التوالي.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفي برشلونة في مرمى الشياطين الحمر في الدقيقة 16، 20 ، وذلك بعد سيطرة كبيرة من لاعبي النادي الإسباني على الكرة.

وفي اللقاء الثاني، حاول يوفنتوس الإيطالي منذ بداية المباراة هز شباك خصمه الهولندي أياكس منذ البداية، إلا أنه انتظر حتى الدقيقة الثامنة والعشرين.

ورغم تقدم يوفنتوس على أياكس عن طريق رأسية صاروخية لرونالدو، إلا أن النادي الهولندي عادل النتيجة بتسديد من دوني فان دي بيك في الدقيقة 34 ، وسجل حكيم زياش الثاني لأياكس في الدقيقة 53.