مصرع 70 حوثيًا في جبهة حمك بمحافظة الضالع اليمنية

الضالع(صدى):

لقي 70 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قيادات ميدانية مصرعهم اليوم في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مليشيا الانقلابية التابعة لإيران حاولت قطع الخط العام في سوق الخميس جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية ذو الرخام في مديرية بعدان، غربي جبهة حمك، فيما أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولات المليشيا الانقلابية، وأجبرتها على التراجع.

وأضاف الموقع أن المواجهات أسفرت أيضًا عن إصابة 20 من عناصر المليشيا الإرهابية، إلى جانب تدمير عدد من الآليات التابعة لها.