تعليم جدة : الاختبارات ستبدأ 16 شعبان الجاري

نايف السالم(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، تعميمًا إلى المدارس الحكومية والأهلية، بشأن آلية ومواعيد الاختبارات في جدة.

وأوضح التعليم، أنه لن يتم إعادة اختبار أي طالب وطالبة تم إدخاله للاختبارات، موضحًا أنه إذا حصل الطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية أو المتوسطة على الدرجة الصغرى للمادة يعد ناجحًا، شريطة حصوله على 20% في اختبار الفصل الثاني للمادة.

وطالب تعليم جدة، الطلاب بضرورة تسليم صورة ونسخة جدول الاختبارات وإعلانها بشكل بارز، موضحًا ان الاختبارات المدرسية للدور الأول ستبدأ في السابعة من صباح يوم الأحد الموافق 16-8-1440 هــ، فيما ستبدأ في الحادية عشرة صباحًا في المدارس المسائية، بينما يتبدأ في السابعة مساء، في المدارس الليلية، كما لن تزيد اختبارات اليوم الواحد عن مادتين.