أوغندا تعلن استعدادها منح حق اللجوء إلى عمر البشير
أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم، أن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء للرئيس السوداني المعزول عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال أوريم في تصريحات صحفية: ” في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيها على أعلى مستويات قيادتنا ” .
وأضاف أن دور البشير الرئيسي في اتفاق السلام في جنوب السودان، قائلًا إن ” الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء ” .
وتابع أن ” أوغندا تتابع عن كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للسلطة إلى حكم مدني ” .
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