أوغندا تعلن استعدادها منح حق اللجوء إلى عمر البشير

الخرطوم(صدى):

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم، أن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء للرئيس السوداني المعزول عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال أوريم في تصريحات صحفية: ” في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيها على أعلى مستويات قيادتنا ” .

وأضاف أن دور البشير الرئيسي في اتفاق السلام في جنوب السودان، قائلًا إن ” الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء ” .

وتابع أن ” أوغندا تتابع عن كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للسلطة إلى حكم مدني ” .