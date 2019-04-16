” حساب المواطن ” : هذه حقيقة زيادة ربع سنوية في مبلغ الدعم

نايف السالم(صدى):

أكد حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وجاء ذلك ردًا على تساءل مواطنون بشأن حقيقية وجود زيادة ربع سنوية ثابتة في مبلغ دعم حساب المواطن وهل سيتم تطبيقها قريبًا للمستفيدين من البرنامج.

وأجاب حساب المواطن قائلًا : إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية