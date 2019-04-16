بالفيديو.. طارق الحبيب : الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل نعمة من الله

علي القحطاني(صدى):

أكد البروفيسور في الطب النفسي طارق الحبيب، على أن المشاركة في الألعاب الإلكترونية على مواقع التواصل قد تسهم في إفراغ حزمة العنف أثناء اللعب.

وقال الحبيب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : إن الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل نعمة من الله، لكننا من نسيء استغلالها، ولولدي عبدالإله أقول: انتظرني حتى أعود لألعب معك.

وأضاف : قديما كان حجب المعلومة هو الحل، أما الآن فالحل أن أقدم المعلومة لولدي قبل أن يأخذها من مصدر خاطئ، وأعرّفه على مواقع التواصل تحت إشرافي.

وأوضح أن إقبال الطفل على الألعاب الإلكترونية لساعات مطولة يدخله إلى عالم افتراضي، ولو تحولت لمجرد جزء من برنامج يومي به أنشطة متعددة لأصبحت إضافة له.

أ. د. طارق الحبيب:

قديما كان حجب المعلومة هو الحل، أما الآن فالحل أن أقدم المعلومة لولدي قبل أن يأخذها من مصدر خاطئ، وأعرّفه على مواقع التواصل تحت إشرافي..@Talhabeeb#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/P8uTWZoTW3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 16, 2019

أ. د. طارق الحبيب:

المشاركة في الألعاب الإلكترونية على مواقع التواصل قد تسهم في إفراغ حزمة العنف أثناء اللعب، ودورك أيها الأب هو إعادة برمجة طريقة التلقي لدى أبنائك.@Talhabeeb#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/B7lleHYrZ9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 16, 2019