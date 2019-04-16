بالفيديو.. البيشي: 50 % من قيمة فاتورة المياه هي قيمة الصرف الصحي

نايف السالم(صدى):

ردَّ المهندس عبدالله البيشي من شركة المياه الوطنية، على مشكلة التعرفة، قائلًا : ” نحن جهة تنفيذية لتعرفة المياه ولسنا مشرعون ” ، مؤكدًا أن 50% من قيمة فاتورة المياه هي قيمة الصرف الصحي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” أن ” مشكلات المياه بجدة ستنتهي ” ، مؤكدًا أن 70% من أحياء جدة أصبحت خدمة المياه عندهم ممتازة.

وأشار إلى أن 65% من عملاء الشركة قيمة فاتورة المياه في منازلهم أقل من 100 ريال، واعدًا بأنه سيكون هناك مليوني عداد ذكي في المملكة نهاية العام الحالي.

م. عبدالله البيشي من شركة المياه الوطنية لـ #معالي_المواطن :

مليوني عداد ذكي في المملكة نهاية العام الحالي pic.twitter.com/9qEMGpgl1s — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 16, 2019