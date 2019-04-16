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بالفيديو.. البيشي: 50 % من قيمة فاتورة المياه هي قيمة الصرف الصحي

بالفيديو.. البيشي: 50 % من قيمة فاتورة المياه هي قيمة الصرف الصحي
نايف السالم(صدى):

ردَّ المهندس عبدالله البيشي من شركة المياه الوطنية، على مشكلة التعرفة، قائلًا : ” نحن جهة تنفيذية لتعرفة المياه ولسنا مشرعون ” ، مؤكدًا أن 50% من قيمة فاتورة المياه هي قيمة الصرف الصحي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” أن ” مشكلات المياه بجدة ستنتهي ” ، مؤكدًا أن 70% من أحياء جدة أصبحت خدمة المياه عندهم ممتازة.

وأشار إلى أن 65% من عملاء الشركة قيمة فاتورة المياه في منازلهم أقل من 100 ريال، واعدًا بأنه سيكون هناك مليوني عداد ذكي في المملكة نهاية العام الحالي.


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