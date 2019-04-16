عضو شورى: التدخين يؤخر الإنجاب لتأثيره على الحيوانات المنوية والبويضات

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الدكتورة زينب أبو طالب عضو مجلس الشورى، أن قرار منع التدخين في الأماكن العامة والشركات قرارًا حكيمًا ويصب في مصلحة الوطن والمواطن الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” معالي المواطن ” : ” يعلم الجميع أن التبغ ومشتقاته يسبب أمراضًا كثيرًا ككل أنواع السرطانات، كما أنه سبب في تأخر الإنجاب لتأثيره السلبي على الحيوانات المنوية والبويضات ” .

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات للعاملين والزوار؛ تنفيذاً لنظام مكافحة التدخين.

حظر التدخين في أماكن العمل والشركات

عضو مجلس الشورى د. زينب أبو طالب تتحدث عن القرار لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/zvki5IpD3a — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 16, 2019

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