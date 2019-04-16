مشهد سينمائي قبل أعوام: كاتدرائية نوتردام ستختفي يومًا ما

باريس(صدى):

على خلفية حريق كاتدرائية نوتردام بباريس، أعاد نشطاء تداول فيديو من فيلم أجنبي يدعى ” قبل الغروب ” ، تنبأ باختفاء الكاتدرائية يومًا ما.

وظهر بطلا الفيلم إيثان هوك وجولي دلبي، على متن مركب سياحي حيث تبادلا الحديث، حول محاولة تفجير كنيسة ” نوتردام “ ، من قبل الألمان أثناء الحرب العالمية وتوزيع المتفجرات في جميع أنحاء المبنى.

و قالت جولي دلبي، إنه كانت توجد كنيسة في نفس المكان على ضفاف نهر السين، و أن كنيسة نوتردام ستختفي يومًا ما، إلا أن ما حدث بالفعل مساء يوم الإثنين، هو اشتعال النيران في الكنيسة.