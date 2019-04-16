شركة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الإتصالات السعودية، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي أول التدريب والتعليم Senior Learning Specialist).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ولديه شهادة مهنية ذات صلة في الموارد البشرية من الهيئات المعترف بها دولياً، و خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات منها لا يقل عن سنتين في دور مماثل، بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/04/16م وينتهي عند إكتفاء العدد المطلوب، ويمكن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــا .

(يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) .