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العمل: حظر التدخين في الشركات والمؤسسات وعقوبات تصل إلى 5آلاف ريال

العمل: حظر التدخين في الشركات والمؤسسات وعقوبات تصل إلى 5آلاف ريال
علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات للعاملين والزوار ؛ تنفيذاً لنظام مكافحة التدخين.

وأكد الوزير على ضرورة تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق الشركات المخالفة لقرار حظر التدخين.

ويشمل التدخين : تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والغليون والنشوق والشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.

ويذكر أن مخالفة المنشأة لنظام مكافحة التدخين تستوجب عقوبة تصل إلى ٥ آلاف ريال حسب المادة ١٥ من نظام مكافحة التدخين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 24 دقيقة

شكرا لكم قرار صائب
وارجو ايضا ايقاف البخور في الادارات الحكوميه والشركات
لان ضرره مثل ضرر التدخين بالسجائر .وخاصة مرضى الربو

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