العمل: حظر التدخين في الشركات والمؤسسات وعقوبات تصل إلى 5آلاف ريال

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات للعاملين والزوار ؛ تنفيذاً لنظام مكافحة التدخين.

وأكد الوزير على ضرورة تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق الشركات المخالفة لقرار حظر التدخين.

ويشمل التدخين : تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والغليون والنشوق والشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.

ويذكر أن مخالفة المنشأة لنظام مكافحة التدخين تستوجب عقوبة تصل إلى ٥ آلاف ريال حسب المادة ١٥ من نظام مكافحة التدخين.