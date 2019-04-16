بالصور.. تسليم سكان حي النكاسة الأراضي البديلة في مخطط ” الجوهرة ” بمكة

نايف السالم(صدى):

أقيم اليوم الثلاثاء، حفل تسليم الآراضي البديلة لسكان حي النكاسة العشوائي، إذ سلّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الآراضي البديلة لهم.

وتتواجد الأراضي البديلة في مخطط ” الجوهرة ” الذي لا يبعد عن المسجد الحرام أكثر من 20 كيلومتراً، والتي بلغ عددها 380 قطعة أرض، على مساحة إجمالية قدرها 159 ألفاً و466 متراً مربعاً.

من جانبه، عبّر الأمير خالد الفيصل عن شكره وامتنانه لأهالي الحيّ من البرماويين والسعوديين على دورهم في نجاح مشروع تطوير الحيّ.

وتهدف مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة إلى توفير مخططات تخضع لمعايير عمرانية حديثة، والحد من انتشار مناطق عشوائية جديدة، ونقل السكان من الجالية البرماوية إلى بيئة آمنة وإعادة تأهيلهم، وتوفير فرص عمل، وتأسيس قواعد اقتصادية وثقافية واجتماعية وبيئية.